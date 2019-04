Aksidenti në Lushnje-Berat, mes shtatë të lënduarve edhe dy fëmijë

Shtate persona mes te cileve edhe dy femije mbeten te lenduar si pasoje e nje aksidenti qe ndodhi te dielen rreth orës 19:50, në rrugën Lushnje-Berat.

Policia tha se në vendin e quajtur “Fiershegan”, është përplasur automjeti tip “Benz“, me drejtues shtetasin F.M, me automjetin tip “Toyota“, me drejtues shtetasin A.P.

Si pasojë e përplasjes kanë mbetur të dëmtuar shretasi F.M dhe pasagjeri në automjetin tip “Benz”, shtetasi I.Q si edhe shtetasi A.P dhe pasagjerët në mjetin tip “Toyota” shtetasja A.P dhe 3 fëmijë të mitur 5, 7 dhe 13 vjeç, të cilët ndodhen në Spitalin e Lushnjes nën kujdesin e personelit mjekësor.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkakut të këtij aksidenti.