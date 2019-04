Ra në koma pas aksidentit me Mira Gazhanin, Blendi Gonxhja: I riu do gjobitet pasi të dalë nga spitali!

A keni degjuar ndonjehere qe te gjobitet nje person i plagosur ne nje aksident rrugor pas daljes nga spitali ku ka luftuar me jeten, ku ka marre kurim per muaj me radhe, duke lene familjen me zemer ne dore dhe duke shkuar ne shtrat ditet e jetes qe papritur ka marre kthesen e papritur?!

Nese nuk keni degjuar per dicka te tille kjo nuk do te thote se nuk mund te ndodhe. Keshtu duket se e kane ndare mendjen shtetaret shqiptare per te vepruar me te riun qe u perplas me makine nga gazetarja Mira Kazhani. Djali ndodhet ne spital ne gjendje kome, por Blendi Gonxhja ka thene se pasi te dale nga kudjesi i mjekeve i riu do marre nje gjobe te majme!!!

“Atij shërim të shpejtë por dhe një gjobë të mirë pas spitalit. Se nuk mund të kalohet autostrada ashtu dhe jo vetëm rrezikon vetën, por shkatërron jetë njerëzish të tjerë që janë duke ecur në respekt të Kodit Rrugor në superstrade me 90-110 kmh e është e pamundur të ndalosh por dhe po ndalove rrezikon mjete e shoferë e pasagjerë të tyre të tjerë pas! Kundravajtje e rëndë e kalimtarit ndërsa nuk mungojnë mbikalimet përkatëse!”, shkruan Goxhja ne nje koment ne rrjetet sociale.