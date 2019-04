Kjo është arsyeja përse këta stilolapsa kanë një vrimë të vogël në fund

Të gjithë ne kemi ose kemi pasur një stilolaps BIC dhe kemi vërejtur se ata kanë një vrimë të vogël në qendër. Nëse po pyesni pse ekziston një vrimë kaq e vogël, arsyeja është e thjeshtë dhe e dobishme.

Vrima është atje për të lehtësuar rrjedhën e bojës. Ndërsa boja rrjedh nga pena, diçka duhet të “mbushet” me hapësirën bosh pas saj.



Nëse pena ishte e ajrosur, do të kishte një problem. Nëse ajri nuk rrjedh në stilolaps, ngadalë ose shpejt, boja nuk do të dilte dhe stilolapsi nuk do të shkruante dhe do të ishte i padobishëm.

Kjo vrimë luan gjithashtu rolin e një ‘sistem ventilimi’ për të treguar se ‘vrima në anët krijon të njëjtat nivele të presionit të ajrit brenda dhe jashtë shiritit, duke lejuar që boja të rrjedhë në majë të stilolapsit’.

Format më të reja të stilolapsave e kanë më pak të dukshme “sistemin e ventilimit”, por vrima e vogël në qendër të rrethimit të BIC është bërë pjesë e stilolapsit tradicional BIC, siç e kemi njohur për shumë vite.