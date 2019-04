Ish-deputeti: PD rrezikon të shkrihet pas djegies së mandateve

Deputeti demokrat, Myslim Murrizi e konsideroi “rrezik” për shkrirjen e partisë, nëse PD nuk merr pjesë në zgjedhjet e 30 qershorit.

Në një intervistë në emisionin “Kjo Javë”, Murrizi, ndërsa ftoi të gjithë demokratët të mos bojkotojnë zgjedhjet, shtoi se, sipas tij, si Rama ashtu edhe Basha kanë si synim që mos të ndryshojnë sistemin zgjedhor.

“Shqiptarët kërkojnë ndryshimin. Unë iu bëj thirrje demokratëve të mos bojkotojnë zgjedhjet. Edhe në çadër na tha Basha se nuk ka marrëveshje. Edhe kjo është një çadër, por nga ajo verorja.

Unë nuk shkoj në parti me porosi të askujt. Mua nuk më marrin as prej hunde dhe as prej dore. Unë do të mbështes çdo kandidat që do të dalë në garë. Ervin Salianji ka qenë kundër djegies së mandateve. Mos-hyrja në zgjedhje është shkrirje e Partisë Demokratike. Atë ditë kam qenë këtu në studio dhe kam thënë se nuk e dorëzoj mandatin.

Myslim Murrizi do të jetë sërish. Basha është kopja e keqe e opozitës për Ramën në pushtet. Unë e kam me shkeljen e rregullave brenda familjeve. Demokratët duhet të regojnë për ata që kanë marrë peng partinë.

Do të votoj çdo demokrat që do shoh në listë. Do votoj për një kandidat që është në listën e PD.Në 2017 është tjetërsuar vullneti i zgjedhësve. Politika është kalbur. Po të jetë sistem maxhoritar, do të jetë më e kontrolluar. Rama, ndërkombëtaret dhe ne i bëjmë 84 vota. Shqiptarët janë me mllef me këtë sistem që kemi nga të gjitha partitë”, u shpreh Murrizi.