Dhëndri bën deklaratën që i le të gjithë në shok

Dasma është një kohë plot emocione për të gjithë pjesëtarët në dasmë.

Ka lotë lumturie të fillimeve të reja dhe trishtim për lënien e jetës suaj pras (për më mirë, megjithatë!) Në këtë rast, kjo martesë përrallë mori një kthesë të çuditshme kur dhëndri bëri një deklaratë të çuditshme.



Një Ditë Emocionuese; Dasma

Shumica e ceremonive të dasmës përfshijnë shumë lot dhe buzëqeshje. Është gjithmonë një ngjarje e gëzueshme që mbledh dy anët e një familje së bashku.

Kur Jefferson dhe Jessica u martuan, ndodhi ndryshe. Çifti madje përgatiti zotimet e tyre si një angazhim të vërtetë për njëri-tjetrin. Ata e mbajtën atë sekret deri në ditën e dasmës së tyre.

Çifti ua punuan keq familjeve të tyre duke bërë përgatitje për muaj të tëra. Ata të dy ranë dakord se kjo ishte një nga aspektet më të rëndësishme të dasmës së tyre dhe ata donin që momenti më i veçantë për ta të ishte i përsosur.

Ata besuan shumë te njëri-tjetri se do mbanin fjalimin e përsosur, kështu që asnjëri prej tyre nuk i tha tjetrit se çfarë do të thoshin. Ajo do të ishte një surprizë e mrekullueshme.

Planifikimi i një ceremonie spektakolare

Ata punuan shumë për ta bërë ceremoninë të përsosur. Ata morën me qira një hapësirë ??të madhe për t’i përshtatur të dyja familjet e tyre të mëdha. Ishte zbukuruar me rroba të bardha dhe lule që vareshin nga tavani.

Ajo dukej si një përrallë. Ishte skena e përsosur, por askush nuk kishte asnjë ide se çfarë do të ndodhte në këtë dasmë.

Në fjalimin e betimeve që dhëndri kishte përgatitur deklaroi dashurinë e tij për një femër tjetër duke i lënë të gjithë pa fjalë dhe të shokuar.