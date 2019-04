Sekuestrohen 1000 koli cigare kontrabandë në Durrës

Struktura te Hetimit Doganor sekuestrojne 1000 koli cigare kontrabande ne Doganen e Durresit.

Pas nje analize risku dhe dyshimeve te arsyeshme per kontenierin me cigare, Drejtoria e Hetimit Doganor ne Drejtori te Pergjithshme te Doganave, ushtroi kontroll ne kontenierin me cigare, ku gjate kontrollit u konstatua se te gjitha paketat ishin pa pulle fiskale.

Keto paketa me cigare nuk rezultojne si marke cigaresh nderkombetare e regjistruar dhe e mbrojtur.

Sasia e sekuestruar eshte 1000 koli me cigare me nga 50 steka, me 10 paketa, me 20 fije, gjithsej 10.000.000 fije cigare.

Drejtoria e hetimit doganor referoi rastin ne Prokurorine Prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres, per vepren penale: ” Kontrabanda me mallra qe paguajne akcize ose me pezullim te plote apo te pjesshem nga detyrimet doganore ose te akcizes”, te parashikuar nga neni 172 i Kodit Penal.



Ne bashkepunim me Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres dhe me parneret nderkombetare, po kryhen veprimet e para hetimore.

Hetimet vazhdojne!