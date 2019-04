Regjistrohet emri i parë, kush është Olsian Cela, kandidat për prokuror të përgjithshëm

Regjistrohet emri i pare i kandidatit per prokuror te pergjithshem. KLP ka njoftuar diten e sotme se kandidatura e pare per pozicionin e Prokurorit te Pergjithshem eshte regjistruar sot dhe ai eshte prokurori Olsian Çela.

Ky i fundit aktualisht punon ne prokurorine e krimeve te renda, pasi u rikthye aty me vendim te keshillit te larte te prokurorise.

KLP e riktheu Celen tek krimet e renda pas vendimit te Arta Markut per ta transferuar ate ne rrethe. Vendimi per transferimin e Celes ne rrethe eshte marre pas debateve qe ai ka pasur me kryeprokuroren Donika Prela.

Olsian Cela ka punuar vitet e fundit ne prokurorine e krimeve te renda. Ai ka hetuar disa dosje te rendesishme ndersa me heret ka qene edhe drejtues i kesaj prokurorie.

Nje nga ceshtjet me te bujshme te trajtuara nga Olsian Cela ka qene edhe vrasja e Mirit te Xhikes me te pandehur shtetasin Lavderim Tufa./lajmifundit.al