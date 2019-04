Me makinë e çanta të vjedhura, arrestohet 25-vjeçari shqiptar në Itali

Një shqiptar u arrestua mbrëmjen e djeshme nga policia italiane.

Bëhet fjalë për shtetasin me iniciale X.N., 25 vjeç, i cili u kap nga një patrullë policie. Ata kishin parë në një kamerë sigurie se targa e automjetit me të cilën po qarkullonte shqiptari ishte e njëjtë me të një automjeti të vjedhur kohë më parë.

Dy prej pasagjerëve që ishin në bordin e makinës arritën të largoheshin, ndërsa shqiptari, i cili rezultonte të ishte i pastrehë dhe me precedentë të mëparshme kriminale u kap nga autoritetet italiane.

Gjatë kontrollit në makinën e 21-vjeçarit u gjetën dy çanta për femra “Louis Vuitton”, tre çanta “Hermes” dhe një çantë “Dolce Gabbana”, teksa i janë gjetur edhe mjetet me të cilat kryente grabitjet.

Gjithashtu në makinë i janë gjetur edhe sendet që 25-vjeçari kryente grabitjet.