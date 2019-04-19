Denoncimi/ Si mbrohet i kërkuari ndërkombëtar në Vlorë, lëviz me eskortë policie
Vlora jeton nën kriminalitetin më të madh që ka njohur ky qytet. Bandat lëvizin me mjete të blinduara dhe makina luksoze dhe askush nuk u bën gjë.
Ky është denoncimi që bën një punonjës i Policisë së Vlorës në facebook-un e ish- kryeministrit Sali Berisha.
Sipas tij, para dy ditësh, në sallën operativ të Policisë së Vlorës ka mbërritur një telefonatë ku thuhej se në një ambient në qytetin bregdetar ishin grumbulluar armatime dhe ky të përfshirë ishte një person i kërkuar ndërkombëtarisht, por askush nuk u lejua të afrohej, madje u njoftua të lëvizte armatimin.
Postimi i plotë i ish kryeministrit Sali Berisha:
Narko policia bashkepunim te ngushte me kriminelet me te rrezikshem ne kerkim.
Narkoshteti mbron kriminelet me te rrezikshem ne Vlore
Lexoni denocimine e policit dixhital. sb
jam nje polic i drejtorise se qarkut vlore. pardje paradite reth ores 9.30-10.00 mberiti nje telefonat te salla operative qe lajmeroi se te nje bilardo ne katin e dyte ne qender te qytetit nje nate me pare ishin grumbulluar armatime sepse i kerkuari nderkombtar tesi veshaj dhe robert llanaj po pergatiteshin per goditje. u kerkua nderhyrje e menjehershme. jo vetem qe nuk u nderhy po nga kupola u njoftua tesi qe te hiqej armatimi. tesi esht nje i kerkuar nderkombtar ikur nga burgu ne holland dhe qe bashke me robert llanaj jane gjobvensit kryesor dhe pergjegjsit per vrasjet e fundit ne vlore.nuk nderhyet ndaj tyre sepse u duhen per fushat zgjedhore si ne 2017. mendo pak doktor qe vllai i tesit eshte fejuar me vajzen e drejtorit te burgut te vlores ilirjan aliaj. ne darken e fejeses ilirjani dhe tesi kane pire deri vone te shpia e drejtorit pra ilirjanit dhe furgoni i fnsh ruante poshte shpise se drejtorit tesin nga hasmit e tij. kur darka mabroi e shoqeruan makinen e tesit derisa u largua. vete drejtori i burgut ilirjan aliaj mban lidhjet e tesit me te burgosurit e vlores. vlora jeton nen kriminalitetin me te madh qe ka njohur ky qytet. bandat levizin me mjete te blinduara dhe makina luksoze dhe askush nuk u ben gje. asnje operacion ndaj krimit ne vlore edhe pse dihen kush jane bandat dhe cfar bejne. denonconi ku kemi aritur doktor. te mendojn mire njerezit kur te votojn prap. respekte nga nje polic i ndershem.