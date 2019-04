Denoncimi/ Ja si Sandër Lleshi gënjen për grabitjen në Rinas, ka prova

Ish-kryeministri Sali Berisha ka bërë publike në Facebook denoncimin e një qytetari i cili shkruan se ministri i Brendshëm, Sandër Lleshi gënjen lidhur me njoftimin e policisë pas grabitjes në Rinas.

Në mesazhin e qytetarit, theksohet se e vërteta është që kinezët kanë njoftuar policinë brenda një minuti dhe për një gjë të tillë ata disponojnë edhe prova të sigurta.



‘Denoncohet mashtrimi i Vasal Kimikut!

Narko policia u njoftua qe ne minuten e pare te fillimit te vjedhjes shteterore te shekullit. sb

Pershendetje dr eshte mashtrim ajo qe thot Sander Lleshi per vonimin e njoftimit te policise per grabitesit ne aeroportin e Rinasit .E verteta eshte se kinezet kane lajmeruar policine brenda 1 minuti kjo esht 100% e sigurte dhe ata disponjone prova te sigurta per kete.ju lutem anonim’ – shkruan ish-kryeministri Sali Berisha.