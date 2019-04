19 shpërthime me tritol/ Denoncimi: Pas tyre qëndron kryetari i bashkisë

19 raste të shpërthimeve me tritol kanë ndodhur në qytetin e Fushë-Krujës që nga fillimi i këtij viti.

Denoncimi bëhet nga një qytetar, që ka zgjedhur profilin e ish kryeministrit Sali Berisha për të bërë publike të dhënën e frikshme.

Sipas tij, këto ngjarje kanë prapavija politike dhe pas tyre qëndron kryetari i bashkisë Artur Bushi.

Postimi i ish kryeministrit Sali Berisha:

Ja kush i vendos dhe pse vendosen tritolet elektorale ne kryeqytetin e eksplozioneve!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Mirmroma Doktor jam nje qytetar nga fush kruja te lutemm anonim se kto kan filluar fushaten dhe na ven naj tritol publikoje sms per vitin 2019 ne qytetin ton kan plas 19 tritole si mun te jetohen ne nje ven te till pas ketyre po te shikosh kuj i vendosen ka prapaskena politikee fshihet kretari bashkis meqe eshte vet shpalkur kandidat per bashkin mbi 10 veta jan njerz ne kerkim qe rrin xhdo nate me tee pin droge e alkol te sjell emra faktee si te duhen per kte gje maj pergjesii para tejee