Tronditet Fushë-Kruja, një sasi eksplozivi i vihet derës hyrëse të një mobilerie

Një sasi tritoli ka shpërthyer në orët e vona të natës në një mobileri në Fushë-Krujë.

Sasia e eksplozivit i është vënë derës hyrëse të mobilerisë dhe për pasojë janë shkaktuar dëme të shumta materiale.

Sipas policisë, mobileria është në pronësi të qytetarit me iniciale Sh.K.

Nga shpërthimi nuk ka persona të lënduar, por dëme të vogla materiale. Shkaqet e ngjarjes janë të paqarta. Policia, e cila shkoi në vendin ku ndodhi shpërthimi, mblodhi prova që do t’i shërbejnë hetimit.

Autoritetet do të sekuestrojnë edhe pamje të kamerave të sigurisë. Ndërkohë, pronari i mobilerisë do të merret në pyetje për të mësuar nëse ka konflikte me persona të tjerë.