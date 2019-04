Operacioni “Helshan”/ Arrestohet i dënuari me 10 vite heqje lirie

Është finalizuar me sukses një operacion i policisë së Kukësit i koduar si “Helshan”, ku është vënë në pranga një i dënuar me 10 vite burg.

Mësohet se bëhet fjalë për shtetasin Arif Çela, 53-vjeç, banues në fshatin Helshan të Hasit ndaj të cilit Gjykata e Apelit të Krimeve të Rënda Tiranë, më 15 prill 2019 ka lënë në fuqi Vendimin Penal të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, e cila e ka dënuar me 10 vite burg, për veprën penale “Trafikimi i lëndëve narkotike, kryer në bashkëpunim.

Njoftimi i Policisë:

Specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimit, në DVP Kukës, pas informacioneve të marra në rrugë operative, në bashkëpunim me Patrullën e Përgjithshme të Komisariatit të Policisë Has organizuan dhe finalizuan me sukses operacionin policor të koduar “Helshan”, ku si rezultat u bë e mundur kapja e një shtetasi të shpallur në kërkim dhe konkretisht;

-Arif Çela, vjeç 53, banues në fshatin Helshan, Has.

