Mimi Kodheli e bindur: Vizat me Holandën nuk do të rikthehen!

Ish-ministrja e Mbrojtjes Mimi Kodheli ishte e ftuar në studion e lajmeve ku foli për disa ngja ngjarjet më të fundit të aktualitetit politik në vend.

Ish-ministrja Kodheli e vuri theksin te rikthimi I regjimit të vizavet të shtetit të Holandës me Shqipërinë, sipas Kodhelit kjo gjë nuk do të ndodh, duke nënvizuar se në këtë çështje kanë ndikuar Partia Demokeratike me anë të lobimit të saj, duke krijuar një opinion negative në sytë e Holandës.

“Të them të drejtën kam pas një koment të shkurtër dhe dje, lidhur me këtë vendim të këtij parlamebnti, të gjitha parlamente në Evropë janë të lira të marrin vendime, qeveria holandeze ka marrë një qëndrim tjetër i cili ka qenë sa eksplicit dhe i qartë në vendosjen e regjimit të vizave për shëiptarët ka një problematikë në përgjithësi Evropa sot, lindja, zhvillimi, lulzimi i forcave të djathta ekstreme dhe ksenofobe në raport me banorët që nuk janë nga këto vende respektive.

Ata janë në prag të zgjedhjeve Evropiane dhe shumë parti të djathta ekstremiste duan të marrin vota duke përdorur këtë mënyrë për të goditur steriotipet shqiptare, ne nuk jemi në top lista të keqdashësve, apo të shkelësve të ligjit, për të ndodhur regjimi I vizave do të duhet që gjithë parlametet e BE-së të votonin në mënyrëabsolute, nuk do të ndodh rikthimi i vizave, shqiptarët nuk duhet të frikësohen, ne kemi punuar fortë që Shqipëria të mos ketë ufizime në rikthimin e vizave, Shqipëria ka bërë detyrën e saj në rrugën drejt BE-së, duke qenë të rregullt madje ne duhet të punonim më shumë edhe për Kosovën që t’I hiqeshin vizat, e jo më të diskutojmë çështjen e rikthimit të vizave.

E pyetur nëse opozita ka ndikuar në vbendimin e qeverisë holandeze nëpërmjet lobimit, Kodheli u shpreh e bindur se ka fakte dhe të dhëna që opozita shqiptare ka ndikuar në këtë process.

“Ne nuk mendojmë, ne kemi fakte të qarta se çfarë është thënë dhe si është punuar në mënyrë që të përfitohet ky opinion negativ , personalisht kam udhëtuar dhe kam takuar homologët të cilët janë çuditur se si shqiptarët e shqipërisë kanë këto opinione negative”.

E pyetur nëse do të ketë dritë jeshile për hapjen e negociatave të Shqipërisë me BE-në, Kodheli u shpreh se dukeqënëse në maj janë zgjedhjet Evropiane , çelja e negociatave do të ngadalësohet pak, pasi do të kemi një riformatim të Parlamentit Evropian.

“Në fund të majit Parlamenti Evropian do të ribëhet me anëtarë të rinj, dhe kjo e vështirëson dhe e shtyn pak procesin e hapjes së vizave , nuk di se si do të ndodh, por do doja që komisioni të jepte një vendim të saktë.

Ne do të hyjmë në zgjedhje, opozita duhet të ishte aty ato mandate nuk duhet të ishte ne duhet të ishim të bashkuar për hapjen e negociatave.

Opozita e re janë formuar grupet, sot Hajdari ka ndarë opinione të kundëra me kryeministrin, fakti që nuk ka balt mbi mazhorancën nuk do të thotë që nuk ka opinione të kundërta apo kundërshti politike”.

E pyetur nëse protesta e opozitës , po e bën qeverin të reflektojë, ish ministrja u shpreh se ka një reflektim pasi qeveria po mundohet të bashkëpunojë me qytetarët dhe të vetëkorrigjohet.

“Po sigurisht që reflektojmë por nuk e bëjmë vetëm me ata që por me të gjithë qytetarët që i takojmë çdo ditë , i dëgjojmë gjithmonë, bashkëpunojmë me anë të portalit bashkqeverisë, sigurisht që kemi nevojë për korrigjim se qeveria është si një familje, ku kryetari I familjes mban përgjegjësi për gabimet e bëra dhe mundohet të korrigjohet”.

Kodheli ka folur edhe për dislokimi ieushtrisë në Rinas si një nevojë urgjente pas ngjarjes së rëndë, dhe sipas saj Ministrja e Mbrojtjes ka vepruar në mënyrën e duhur.

“Aeroporti I Rinasit është pjesë e rëndësisë së veçasntë , forcat e ushtrisë janë gjithmonë aty, ajo është një njësi që ruhet ka një nevojë të ruhet për shkak të ngjarjes që ndodhi, ishte një ngjarje e rëndë për arsye apo për faje të cilat nuk i di , gjë që i takon gjykatës, është ngjarjëe e rëdë në një vend ku nuk duhet të hyjë as miza pa leje , dhe hyn një grup kriminal kjo vë në rrezik jetën e qytetarëve, dhe për këtë arsye duhet të ndryshojnë rregullat.

Nuk besoj që nuk I ka dhënë informacione, kur flasim për një veprim ushtarak , ky është njëveprim që nuk e merr ministry po shefi I shtabit, ministry nuk merr vendime,kështuqë patjetër ministry I brendshëm duhet të informojë presidentin, kryeministrin”. /Faxweb