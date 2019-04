Me atlete në Kuvend, deputetja e re e LSI frymëzohet nga Rama në veshje?

Aurora Mara është opozitarja më e re parlamentare e cila përfaqëson qarkun e Dibrës si deputete e LSI-së.

Vetëm tre javët e fundit, Aurora është shfaqur në parlament sportive dhe me flokët topuz. Deputetet veç të tjerave kanë dhe një kod veshjeje dhe Mara duket se e shkel këtë kod nga “koka te këmbët”. Me atlete dhe me pantallona të gjëra që ndryshe quhen dhe “çitjane” Aurora si duket është frymëzuar nga kryeministri Rama.

Deputetja e LSI-së është parë me të njëjtat rroba, disa herë të cilave iu bën kombinime të ndryshme. Ndërkohë që flokëve nuk iu kushton aspak rëndësi, shkruan politiko.