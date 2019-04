Denoncim/ Kush e kishte mallin me destinacion Shqipërinë që u kap në Maltë

Pak ditë më parë, policia e Maltës kapi 91.2 kilogram kokainë të cilat po niseshin për në portin e Durrësit në Shqipëri. Në lidhje me këtë, ish-kryeministri Berisha ka publikuar disa mesazhe, të cilat sipas tij nxjerrin emrat e personave që e prisnin në Shqipëri këtë sasi të madhe kokaine.

Kokaina qe u kap ne Malte ishte e miqve te Edvin Droges!sb

“Pershendetje dr nje lajme qe po mbahet i fshete nga policia esht se konteineret qe u kapen ne Malte me kokaine ishin banane te miqeve te Rames me mbiemer Xibraku.”

Te dashur miq, me dt 12 prill 2019 qytetari dixhital ka derguar nje mesazh lidhur me nje udhetim misterioz ne Malte te ndrikull Falimentit, konfidente numer nje e Madame Bashes, pikerisht ne ditet e njoftimit te kapjes se ngarkeses me Kokaine ne konteineret me banane me destinacion Shqiperine. Ketu me poshte keni mesazhin e publikuar me dt 12 Prill 2019. sb

“Nje udhetim i ndrikull Falimentimit ne Malte!!

Pershendetje z Berisha me kete mesazh desha te ju njoftoj se Ministrja e financave e cila ka ndezur nje sherrnaj te madhe ne ministri,ka vajt ne malt ne nje udhtim misterioz vetem pa asnje njeri me vete ditet qe eshte kap droga qe do vinte nga malta ne shqiperi Ka ik me 14 dhe eshte kthyer me date 16,. Mire do te jete te hetohet umdhitmi i saj. Gjithashtu kjo zonje ka ndezur sherre te medha ne ministri ne radhe te pare me zevendeset e saj. Zevendes ministria qe iku dha dorheqjen se nuk firmosi PPP e radhes per kontrollin teknik si korrupsion i hapur.ju lutem anonim.”