“Persona të armatosur futen dhe terrorizojnë nxënësit në Elbasan”

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Elbasan.

Persona të armatosur janë futur në një nga shkolla e qytetit të Elbasanit dhe kanë terrorizuar nxënësit.

Denoncimi është bërë nga ish-kryeministri Sali Berisha në faqen e tij në Facebook.

Reagimi i plotë i ish-kryeministrit Sali Berisha:

Persona te armatosur futen terrorizojne nxenesit ne Shkollen Ali Agjah ne Elbasan!

Policia fsheh krimin, skandalin.

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje z.Berisha.Dua te denoncoj nje rast alarmant por qe nuk e tregojne e mbajne fshehur.

Diten e premte ne shkollen Ali Agjah ne Elbasan,ne ambjentet e shkolles ka hyre nje person mashkull i dehur dhe me arme ne dore dhe ka terrorizuar femijet.Nga burime te brendshme thone se me pas eshte konfliktuar Klajdi mesuesi i fiskultures me kete person,duke i hequr armen nga dora dhe duke e nxjerre jashte.Policia nuk jep asnje detaj.Dera e shkolles ka qe dje qe nuk hapet me as prinderit nuk i lejojne te hyjne me pas ketij rasti.Nderkohe jane paguar leket nga prinderit qe ne fillim te vitit shkollor per rojen e shkolles por qe roje nuk ka.Se ku kane shkuar keto leke nuk e dijme,por tani po e marrim vesh pas ketij rasti.Asnje nga mesueset nuk tregon asgje,pasi kane urdher te mos hapin goje nga drejtoresha e shkolles.Jemi ne panik per sigurine e jetes se femijeve.Ju lutem publikojeni se cfare mostrash vendosin ne krye te shkolles qe mundohen te fshehin raste te tilla me rrezik jete te femijeve.Anonim ju lutem pasi na cenojne tek femijet.