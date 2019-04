Për një shesh, bashkia do të rrafshojë 27 ndërtesa në Këlcyrë

Nga 619 ndërtesa që ndodhen në qytezën e Këlcyrës, 27 janë planifikuar të shemben për të rijetëzuar një shesh me kosto 200 milion lekë, një projekt për të cilin banorët akuzojnë bashkinë për mungesë transparence mbi vlerën e dëmshpërblimit të banesave që do të shemben.

Censusi i vitit 2011 regjistroi gjithsej 619 ndërtesa Këlcyrë – një qytezë e vogël e vendosur afër kufirit me Greqinë. Pjesa më e madhe e godinave janë shtëpi private me oborre, një numër i vogël pallatesh dhe ndonjë magazinë apo godinë e ndonjë ish-ndërmarrje.

Qyteza e cila në një krah ka malet dhe në krahun tjetër lumin Vjosa është e rrethuara nga toka bujqësore dhe popullohet nga rreth 2 mijë banorë, pjesa më e madhe të cilëve janë të vetëpunësuar në biznese të vogla apo mbajnë fyrmën gjallë me remitanca nga të afërmit në emigrim.

Një pjesë e këtyre bizneseve janë ndërtuar rreth sheshit kryesor të qytezës. Por një projekt i bashkisë së Këlcyrës, i financuar nga Fondi i Zhvillim e Rejoneve nëpërmjet komponentit të ‘Rilindjes Urbane’, planifikon t’i prishë disa prej tyre. Të paktën 27 godina, ose 4.5 përqind të gjithë ndërtesave në qytet do të prishen për të zgjeruar sheshin dhe për të ndërtuar një lulishte.

I kontaktuar me telefon nga BIRN, kryetari i bashkisë së Këlcyrës, Klement Ndoni tha se “shembja e objekteve vjen si pasojë e dëgjesave publike të kryera ku banorët kërkojnë më shumë hapësira të gjelbërta.”

Por banorët e kundërshtojnë shpjegimin e dhënë nga Ndoni duke ironizuar kryebashkiakun.

“Nëqoftëse do të bëhej këtu një shkollë, nëse do të kalonte një rrugë, nëse do të bëhej një çerdhe, një kopësht, një spital, jam dakord le të prishesh, le të ishte prona ime. Po jo të prishet se do mbillen pemë, bar dhe lule, e kupton? Duke e ditur që neve këtu vetëm lule e pemë kemi dhe asgjë tjetër s’ka në qytetin e Këlcyrës,” tha Ismet Lile, një banor i Këlcyrës.

Disa nga banorët e Këlcyrës të prekur nga projekti e kanë kallëzuar penalisht Kryetarin e Bashkisë Klement Ndoni, për “shpërdorim të detyrës” dhe kanë dhënë dëshmi në prokurorinë e Përmetit në lidhje me këtë çështje.

Shumë prej tyre e kundërshtojnë projektin, jo vetëm për çmimet e shpallura të shpronësimit të ndërtesave, të cilat i konsiderojnë si qesharake, por edhe sepse shumë nga këto ngrehina strehojnë biznese të vogla me të cilat sigurojnë jetesën.

Pjesë nga sheshi kryesor i Këlcyrës dhe rruga që është planifikuar të zgjerohet duke prishur disa prej shtëpive.

“Pse nevojë ka për ta bërë çimento këtë pjesën time, se çimento do ta bëjnë këtu. S’është nevoja për të bërë çimento këtu. Këtu është nevoja për të punësuar njerëzit, të jetojmë, të mbajnë familjen”, tha Xhevaire Dervishi për BIRN, e cila humb godinën dhe po ashtu punën me të cilën mbahej.

BIRN mësoi se banorët e qytezës së Këlcyrës nuk ishin të vetmit që u surprizuan. Hysen Karati anëtar i Këshillit Bashkiak deklaroi se edhe anëtaret e këshillit nuk kishin pasur dijeni se po votonin për prishje objektesh.

Kundërshtimi i vlerës së shpronësimit

Ndërkohë në shkurt 2019, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpalli “kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rijetëzimi i pedonaleve dhe hapësirave rekreative në sheshin Qendër Këlcyrë”.

Vendimi i publikuar në Fletoren Zyrtare thotë se shpronësimet paraprakisht ishin llogaritur në vlerën 62 milion lekë, po ashtu bashkangjitur me këtë shpallje është edhe një listë me 23 pronarë që shpronësohen.

Haxhire Allamani i tha BIRN se shpronësimi nuk ka llogaritur asgjë dhe se kosto e ndërtimit përfshi punën e 5 djemve të saj që prej vitit 1995 – për të ngritur një objekt 5-katësh, ishte shumë më e madhe se sa 7.7 milion lekë që ishte parashikuar.

“As ishim fare ne këtu kur e matëm. As për lart (katet e sipërme) as poshtë (kati nëntokësor), asnjë gjë, që është 800 metër objekt. 400 brenda për brenda dhe 400 i ka nga jashtë”, shpjegoi ajo për BIRN.

Të njëjtin pretendim për “vlerësim qesharak” ka edhe Ismet Lile të cilit i janë premtuar 10.7 milion për ndërtesën dhe shtëpinë që i ka blerë para 15 viteve. Lile tha se veç çmimit që përfshin truallin, shtëpinë dhe biznesin e familjes, ai humbet edhe punën.

“Është tjetër gjë objekti që po e po e dua se kam djersën time, por unë në rradhë të parë dua punën që s’ma siguron asnjeri dhe më nxjerrë në rrugë si pa gjë të keqe fare. Ik ti se dua unë. Kaq thjesht”, tha Lile.