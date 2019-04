Pas Shqipërisë edhe Kosova do të dhurojë para për rindërtimin e Notre Dame

E gjithë bota është mobilizuar për t’i ardhur në ndihmë Francës, në mënyrë që të rindërtohet Katedralja.

Qeveria shqiptare tregoi sot se ka marrë vendimin për të kontribuuar 100.000 euro për këtë kauzë, ndërsa tashmë mësohet se, pjesë e saj do të bëhet edhe Kosova.

Kryeministri Ramush Haradinaj, u shpreh se shuma që do të ndajë Kosova do të jetë simbolike. Ai nuk konfirmoi vlerën e parave që do t’i ofrohet Francës nga vendi i tyre, ndërsa bëri thirrje që të bëhet kujdes me deklaratat.

“Duhet të jemi të kujdesshëm kur flasim kundër saj, për shkak se Franca është vend mik dhe mijëra kosovarë jetojnë dhe punojnë në Francë”, tha Haradinaj.

Kujtojmë se Presidenti i Këshillit të Evropës, Donald Tusk, kërkoi të martën nga 28 vendet anëtare të BE-së që të ofrojnë të ardhura ose ndihmë në forma të tjera, për rindërtimin e Katedrales Notre Dame.