Liverpool fiton 4-1 ndaj Portos. Në gjysmëfinale pret Barça

Liverpool është kualifikuar me lehtësi në gjysmëfinalen e Champions League pasi ka mundur edhe në ndeshjen e dytë Porton.

Pas suksesit 2-0 në “Anfield Road”, skuadra e Jurgen Klopp fitoi edhe më thellë në transfertë, duke shënuar një rezultat të thellë 4-1.

Autorët e golave për “Të Kuqtë” ishin Mane, Salah, Firmino dhe Van Dijk, ndërsa për vendasit shënoi golin e nderit Militao.

Tashmë, në gjysmëfinale Liverpool do të përballet me Barcelonën, në një supersfidë që do të mbajë botën me sytë nga fusha e gjelbë