Del videoja, ja si ngarkohen me thasë paratë në Rinas, furgonat në rradhë te avioni

Kjo VD eshte filmuar disa dite para grabitjes se milionave euro ne RINASShihet qarte se si 4 makina rresht te kompanive te ndryshne private qe transportojne EUROT e SHQIPTAREVE per jashte vendit jane ne nje mungese totale te SIGURISEDisa roje te zakonshem me nje uniforme te pa lare prej 5 vitesh dhe pa asnje polic verdalleKompania kinezo- qipriote qe ka me konçension aeroportim e mbushur ne lloj lloj punonjesish te rendomte, ordinere dhe harbute me qytetaret kur kalojne per ne udhetim, nuk i bie mendja kur behet fjale per milionaQytetareve ju heqin kepucet, rripin, pantallonat dhe xhupat, ju kontrollojne si qen te egersuar çantat dhe ju hedhin me arrogance ndonje kile fasule, ndersa bandave qe per 3 vjet kane grabitur 2 here brenda aeroportit, ju krijojne kushte qe mund te grabisin sa here tu mbushet mendja

Gepostet von Myslim Murrizi am Samstag, 13. April 2019