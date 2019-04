Dalin fotot, Admir Murataj është ekzekutuar nga shokët e tij (FOTO)

Një qytetarë i cili deklaron se është ekspert ka shkruajtur në adresë të ish-kryeministrit Sali Berisha ku shpreh bindjen e tij se Admir Murataj nuk është vrarë nga efektivët e policisë por nga shokët e tij.

Ai argumenton terreni në të cilin u zhvilluar ngjarja nuk siguron që policia të ksihte mundësinë e ekzekutimit të Muratajt duke shtuar faktin se në mikrobuzin e policisë nuk ka asnjë gërvishtje apo shenjë nga plumbat.

Qytetari ka bashkangjitur edhe fotografitë nga vendi I ngjarjes duke pretenduar se terreni në të cilin ka ndodhur shkëmbimi I zjarrit midis grabitasve të Rinasit dhe policisë e hedh poshtë deklaratën e kësaj të fundit se e ka vrarë ajo Admir Muratajn.

Postimi i plotë i Berishës:

Hidhet poshte me prova te pakundershtueshme pretendimi i policise se ajo ka ekzekutuar Admir Murataj!

Lexoni mesazhin, pyetjet gozhduese dhe shikoni fotot e ekspertit dixhital. sb

Pershendetje Zoti bershia

Si ka mundsi qe lajmet thone qe ka qelluar policia kur ketu nuk ka fushe pamje fare.

Policia nuk ka pas asnji shans te gjuj sepse aty esht nje pjes e ngritur si tip kodre edhe nuk te lejon te shikosh fare.

Policia mashtron ajo as qe eshte afruar aty e jo me te hap zjarr dhe te vras nji nga grabitesit nuk ka fushe pamje. Mikrobuzi i policise nuk ka asnje gervishtje jo me çpim nga plumbat.

Eshte e sigurt qe Admir Murataj esht vrare nga shoket e tij.