LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Printohet zemra e njeriut në fortmat 3D

Lajmifundit / 16 Prill 2019, 08:35
Soft

Shkencëtarët izraelitë kanë printuar për herë të parë në botë, në format 3D zemrën e njeriut.

Profesor Tal Dvir nga Universiteti i Biologjisë Molekulare dhe Bioteknologjisë thotë se "Kjo është hera e parë që një zemër e tërë, me gjak dhe qeliza printohet."

Ndërsa Nadav Noor, një student i mjekësisë shpjegon: "Për herë të parë ne printuam materiale dhe qeliza nga ato njerëzoret dhe krijuam një kompleks gjeometrik të zemrës. Të gjitha zemrat e printuara deri tani, për aq sa ne dimë, janë të krijuara nga materiale sintetike apo materiale të tjera, të cilat nuk derivojnë nga pacientët.", shkruan euronews.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion