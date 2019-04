Ja kush do të jetë trajneri i ri i kombëtares kuqezi

Duket se Edoardo Reja do të jetë trajneri i ardhshëm i kombëtares shqiptare. Është pikërisht tekniku 73-vjeçar i përzgjedhuri nga Federata Shqiptare e Futbollit për të drejtuar skuadrën kuqezi në kualifikueset për Europianin e vitit 2020, duke zëvendësuar në stol bashkëkombësin e tij, Christian Panucci. Ky i fundit u shkarkua menjëherë pas humbjes me Turqinë më 22 mars në Shkodër.

Caktimi i Edy Rejas për stolin kuqezi u jep fund kërkimeve të FSHF-së, fushatë për të cilën, ditët e fundit u përfol se ishte në kontakte edhe me kandidatë të tjerë, si Alberto Zaccheroni, apo edhe Francesco Guidolin. Mësohet se Reja do të mbërrijë ditën e martë në Tiranë për të nënshkruar edhe kontratën e tij me Federatën Shqiptare të Futbollit.

Presidenti Armand Duka, para zyrtarizimit, mësohet se ia ka paraqitur këtë kandidaturë Komitetit Ekzekutiv, që në këto raste jep pëlqimin për zgjedhjen e bërë nga kreu i qeverisë së futbollit.

Edy Reja është një emër i njohur në futbollin italian. I lindur në vitin 1945, trajneri 73-vjeçar ka drejtuar një sërë skuadrash në Serie A, por edhe në Kroaci. Periudhën më të gjatë të qëndrimit në pankinë, Reja e ka kaluar pikërisht te Napoli në vitet 2005-2009, teksa e ndihmoi këtë skuadër të ngjitet nga Serie C1 në Serie A.

Pas aventurës te Napoli, Reja drejtoi Hajdukun e Splitit, ku qëndroi për një sezon, për t’u kthyer sërish në Itali nën drejtimin e Lazios, e më pas të Atalantës, që ishte edhe skuadra e fundit e tij.