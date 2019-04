Federata Shqiptare e Futbollit duket se ka bërë zgjedhjen e saj, pas një periudhe gati njëmujore kërkimesh, sa i përket kreut të pankinës së përfaqësueses shqiptare në futboll.

Ai do të jetë Edy Reja, ndërkohë që prezantimi pritet të bëhet në ditët në vijim.

Tekniku italian, me një eksperiencë të gjatë drejtimi ekipesh në Serie A, do të pasojë kështu bashkëkombasin e tij, Christian Panucci, i cili u shkarkua pas humbjes me Turqinë në Shkodër.