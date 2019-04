Shqiptarët paguhen 10 herë më pak sesa evropianët: 2,5 euro për 1 orë pune

Instituti i Statistikave INSTAT ka dalë në përfundimin që një orë pune në Shqipëri kushton mesatarisht 2,5 euro, ose rreth 3100 lekë të vjetra.

Krahasuar me mesataren e Bashkimit Europian, kostoja e punës në Shqipëri kushton 10 herë më pak, referuar Eurostatit.

“Ndaj po ikën rinia jashtë. Unë studioj fizikë dhe një specialist tek Instituti i Fizikës Bërthamore merr 400 mijë lekë, ndërsa në Europë, 2000-3000 euro”, thonë qytetarët.

Fakti që fuqia punëtore kushton kaq pak vazhdon të përbëjë avantazhin kryesor konkurrues për Shqipërinë, që vazhdon të tërheqë industritë fasone, kryesisht në tekstile e këpucë.

Për vitin 2018, vendet me koston më të lartë të punës ishin Norvegjia me 50 euro për orë, më pas Danimarka, Islanda dhe Luksemburgu me mbi 40 euro për orë pune./top channel