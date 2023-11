Monika Kryemadhi: Faleminderit shqiptarë, Rama të helmon!

Kryetarja e LSI, Monika kryemadhi, ka shpërndarë në Facebook një video nga momentet e protestës së djeshme të opozitës, ndërsa e ka shoqëruar me një mesazh për qeverinë.

Ajo shprehet se Edi Rama dhe familja e tij politike kanë dështuar, ndërsa shumë shpejt do të japë llogari para drejtësisë.

Postimi i plotë:

“Falenderoj të gjithë shqiptarët që duan të ndryshojnë.

Kjo është protestë e shqiptarëve! E grave, e vajzave, e të rinjve, dhe gjithë atyre që duan të ardhmen në Shqipëri.

Shqiptarët treguan që Edi Rama ka dështuar me familjen e tij politike, me ekonominë shqiptare, me drejtësinë shqiptare, me të ardhmen e shqiptarëve.

Ky njeri i dështuar që për karrigen e tij helmon, dhunon dhe arreston qytetarë të pafajshëm, gazetarë, të rinj, të reja, burra e gra, shumë shpejt do të japë llogari para drejtesisë. Asnjë hap pas!

Shqipëria është shtëpia e shqiptarëve të cilët ndërtojnë të ardhmen e fëmijëve të tyre.”