Berisha merr në mbrojtje Nikollë Lesin: Rama do përgjigjet për keqtrajtimin e tij nga policia

Ish-kryeministri Sali Beisha ka dalë në mbrojtje të gazetarit Nikollë Lesi një ditë pasi ai denoncoi publikisht dhunimin prej efektivave të policisë në protestën e opozitës më 13 prill.

Denoncimi i Berishës:

Edvin Urrejtesi, ne nje akt hakmarrje primitive ndersen dhe keqtrajton me narkopolice te droguar gazetarin dhe publicistin e njohur, drejtorin e gazetes se vetme te pavarur te Shqiperise “Koha Jone”, z Nikoll Lesi.

Keqtrajtimi i Nikoll Lesit eshte nje atentat i rrezikshem i kreut te narkoshtetit Edvin Kristaq Urrejtesit ndaj fjales se lire dhe mediave te lira. Ky akt i shemtuar eshte nje perpjekje kriminale per te shuar zerat kritik ndaj regjimit kakistokrstik te Edvinit dhe narkopushtetareve te tij qe perpeliten ne nje agoni te pashprese.

Duke denuar me ashpersine me te madhe kete akt kriminal ndaj zotit Lesi, paralajmeroj sponsoret dhe ekzekutoret e tij se do pergjigjeni personslisht per aktin tuaj banditesk, deshmi e nje fundi te shpejte dhe te tmerrshem per ju. sb

PS: ketu keni fotot e narkopoliceve qe dhunuan gazetarin, publicistin, botuesin e njohur Nikoll Lesi.