Aleksandër Meksi nxjerr dokumentet: Si u hoq ylli komunist nga flamuri kombëtar

Ish kryeministri Aleksandër Meksi ka publikuar një dokument të rrallë që hedh dritë mbi mënyrën si u hoq flamuri me pesë cepa nga simboli kombëtar i Shqiponjës në flamurin kombëtar.

Postimi i plotë:

Me qenë se u përmend këtu si u hoq ylli nga Flamuri Kombètar në fillim të prillit 1992…po e tregoj si dëshmitar i atij akti.

Isha unë që bëra propozimin me gojë nga vendi….nga krahu i majtë i sallës dikush foli që duhet me shkrim propozimi dhe unë shkruajta me nxitim…siç dhe shihet…dhe nxitova t’ia dorëzonja Kryetarit Z. Arbnori…por prapë i njëjti zë tha se duhen 25 firma, u ktheva tek bankat dhe shumë nga deputetët u afruan dhe fimosën e dorëzova dhe u miratua…..