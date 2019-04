Tensionohet protesta tek kryeministria, policia thirrje protestuesve: Tregoni fytyrën

Qytetaret pjesemarres ne protesten e opozites kane hequr gardhet metalike te vendosura nga policia.

Me pas protestuesit kane avancuar duke ecur ne shkallete kryeministrise pasi kane qelluar me boje dhe me gure kryeministrine.

Nderkohe referuar eprsonave me maska dhe me kapele ne proteste Policia bën thirrje me megafon drejtuar protestuesve dhe organizatorëve të protestës në momentet kur situata është tensionuar duke kerkuar qe personat te identifikohen.

Me saktesisht policia ka kerkuar qe qytetaret te heqin maskat dhe kapelet.

Protestuesit janë ngjitur në shkallët e Kryeministrisë. Policët kanë vendosur në këto momente edhe maskat kundragaz./lajmifundit.al