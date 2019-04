Spiropali: Protestuesit humbës që ngushëllohen me përrallat e Berishës, Veliaj: Ekskursion i dhunshëm

Elisa Spiropali dhe kryetari i bashkise se Tiranes Erion Veliaj kane reaguar ne lidhje me protesten e opozites.

“Janë aq të verbuar nga dëshpërimi prej humbësish, sa edhe po ta mësyjnë non-stop, nga 10 herë në ditë 10 vjet rrjesht kryeministrinë dhe parlamentin, e vetmja gjë që do marrin në këmbim është mesazhi ngushëllues i Berishës për protestën më të madhe në botë!”, shkruan Spiropali.

Nderkohe Veliaj shkruan:

1 here ne 30 dite Tirana pret ekskursion dhune nga bashkite qe jane anti-modeli i zhvillimit te kryeqytetit!

1 ne 30 – po aq sa eshte reduktuar dhe mbeshtetja e qyqareve! Cdo here e me pak, e sa me pak aq me dhunshem!

Solidaritet i TR me policet e plagosur! Mirenjohje