Shtyrje dhe kapsolla tek Parlamenti, policia hedh gaz në turmën e protestuesve

Pas mberritjes se protestuesve tek parlamenti, policia eshte perballur me goditje me dure dhe me radhet e qytetareve qe jane afruar dhe qe kane hequr gardhin metalik.

Pas incidenteve qe ndodhen per disa minuta me radhe, policia iu pergjigj me gaz lotjelles tentativave te protestuesve per te depertuar ne brendesi te oborrit te Parlamentit. Pas hedhjes se gazit, zona ku ishin protestuesit eshte boshatisur.

Me heret mbeshtetesit e opozites jane zhvendosur para parlamentit nderkohe qe edhe policia i ka zhvendosur forcat e veta nga kryeministria drejt Parlamentit.

Atje jane vendosur FNSH, RENEA, efektivat e komisariateve te policise se Tiranes dhe dy automjete me hedhese uji per shperndarjen e turmave.

Rreshtat e pare te policise, jane ndeshur edhe me shtyrjen e grupeve te protestuesve qe kane tentuar te cajne kordonin. Nderkohe policia ka nisur thirrjet me megafon duke u kerkuar qytetareve te ruajne qetesine./lajmifundit.al