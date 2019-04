Opozita protestë kundër qeverisë, por ku do të jetë sot kryeministri Rama

Opozita e Shqipërisë do të organizojë sot në orën 18:00 protestën e radhës kundër qeverisë Rama.

Kjo është protesta e tretë e opozitës para Kryeministrisë, ndërsa Rama në asnjërën prej tyre nuk ka qenë në zyrë.

Në 16 shkurt, Rama zgjodhi që të zhvendosej në Vlorë, ndërsa një muaj më pas në 16 mars në Berat, në të dy rastet në kuadër të turit ‘Bashkim që Duam’.

Edhe sonte teksa PD dhe LSI-ja do të protestojnë poshtë zyrës së tij, Rama nuk do të jetë në Kryeministri. Rama do të jetë jashtë vendit. Mësohet se Rama do të jetë në një vizitë zyrtare në Kuvajt.