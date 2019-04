Erion Brace reagon për protestën: Politiqenët nuk i bëjnë dot gjë Edi Ramës

View this post on Instagram

GRUSHTA AMERIKANO-GJERMANE HANE, ME TE DHUNSHEM BEHEN! Siguria Publike eshte nje e mire publike; Rendi Publik eshte nje e mire publike; Drejtesia e barabarte per kedo eshte nje e mire publike; Imazhi i vendit eshte nje e mire publike; #ESHTEEKONOMI #ESHTEEKONOMIAJOTE Eshte sot, duhet te jete edhe neser! #JANETEARDHURATETUA #ESHTEPUNAJOTE Cenimi i sigurise publike nga 2000, 3000, 5000, ja dhe 10000 njerez te dhunshem, nuk i ben asgje nje shumice politike, zero! Ama ekonomine tende e godet! Mendoje pak, dy elementet kyc te ekonomise gjate vitit te fundit ishin: #INVESTIMETEHUAJA dhe #TURISTETESHUMTE Nje grusht politiqensh te korruptuar, tamam ata qe kane vjedhur duke vrare e kane vrare per tu mbrojtur, po shkaterrojne ekonomine tuaj! Ate ekonomi qe e keni ngritur vete, me mund, djerse e sakrifica, te ardhurat tuaja; Per te tjeret, ate ekonomi qe ju jep punen e prej saj edhe te ardhurat e perditshme! Mos i falni keta funderina qe nuk jane si ju, nuk kane hall te nxjerrin fundin e muajit, te paguajne rrogat e punetoreve cdo fund muaji. Jane tamam politiqente qe as e vrasin mendjen per ekonomine tuaj, por po bejne cmos te kene ekonomine e tyre! Duan para me shume, ndaj duan pushtet sa me pare! Pa zgjedhje sepse e dine qe ju si votoni me kurre. Me dhune! Me dhune mbi cdo polic te shtetit te angazhuar per sigurine publike, me dhune mbi secilin prej jush, ekonomine tuaj e te ardhurat tuaja! Kur ndodh kjo, ligji duhet te mbroj interesin publik! Ligji mbi te gjithe!