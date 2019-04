Basha flet në protestë: Ky është muzgu i zi për Edi Ramën

Kryetari i PD, Lulzim Basha ka marre fjalen ne protesten e opozites para kryeministrise ne Tirane.

Ky eshte muzgu i zi i bandave kriminale ne pushtet, tha Basha. Ai e cilesoi protesten si bashkimin me te madh te shqiptareve kunder qeverise kriminale te Edi Rames.

Basha fajesoi Ramen se ka shtuar hallet e qytetareve te cilat nuk i kuptoi, nuk i degjoi dhe nuk deshi ti shikonte asnjehere.

Basha theksoi se me mbeshtetjen popullore te marre ne 8 jave qe pas djegies se mandateve opozita eshte kthyer ne shumicen qeverisese ne vend. /lajmifundit.al

Pjese nga fjala e Bashes:

Basha: Po bie muzgu i zi për bandën kriminale në pushtet



Lumi i sovranit e ka rrethuar ishullin e padrejtësisë si kurrë më parë sonte. Ja ku jeni! Ja ku jemi, më shumë se kurrë më parë, më të bashkuar se kurrë më parë. Më të vendosur se kurrë më parë, më të fortë se kurrë më parë, kundër padrejtësisë, kundër korrupsionit. Bashkë me këtë vërshim të paparë e të padëgjuar për Tiranën dhe bulevardin Dëshmorët e Kombit, me këtë bashkim zemrash dhe vullnetesh, burrash dhe grashë fisnikë të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë, po bie muzgu i zi për bandën kriminale në pushtet. Po bie muzgu i zi për bandën e korrupsionit më të paparë, të padrejtësive dhe krimeve më të përbindëshme ndaj shqiptarëve që nga koha e pushtuesve më mizorë, nuk kanë parë shqiptarët një pakicë dhe një kryekriminel kaq barbar dhe urryes ndaj popullit të tij. Një njeri që hyn në histori, si njeriu që hodhi gaz në shtëpitë e qytetarëve, në shtëpitë e fëmijëve të tyre, që nisi rruspat për tu prishur shtëpitë, për të pasuruar veten e tij dhe krimin e organizuar që e ka ulur në institucionet e republikës sonë. Ky muzg është muzgu I bashkimit më të madh të shqiptarëve, mbi rrënojat e pushtetit criminal të Edi Ramës. Rama ik!

Kjo është Shqipëria e vërtetë e qindra mijëra halleve të shtuara, e të bëra kapicë nga një kryeministër dhe një qeveri që asnjë ditë të vetme, nuk i ndau, nuk i kuptoi, nuk i dëgjoi dhe nuk deshtë të shihte hallet e shqiptarëve, sepse ata punojnë për veten, për kriminelët, për oligarkët, për armiqtë e popullit shqiptar.

Ndaj tetë javë më parë, vetëm tetë javë më parë ju iu përgjigjët thirrjes së opozitës së bashkuar dhe u ngritët në atë që deri më sot ishte bashkimi më i madh kombëtar i 16 shkurtit. Ne u përgjigjëm me atë që ishte verdikti juaj, akti më i madh moral në historinë e pluralizmit, djegien e mandateve, largimin nga parlamenti i krimit, largimin nga strofka e krimit, largimin nga strofka e korrupsionit.

Që nga ai moment radhët e bashkimit tonë kanë tejkaluar konturet e ccdo partie dhe gjithë partive të marra së bashku, të koalicionit të opozitës, sot koalicioni i maxhorancës absolute.

Ne partitë e opozitës, unë, Partia Demokratike e dimë fare mirë se ky mandat besimi që vjen nga Shqipëria e shumicës të përjashtuar, e shumicës së grabitur, e shumicës së dhunuar, shkon përtej nevojës akute për një rrotacion të menjëhershëm politikë.

Ne dimë se ajo që na ka bashkuar me masa dhe konture të paprecedenta për Shqipërinë dhe shqiptarët që në fillim vitet ’90-të ëshët rizgjimi kombëtar i një aspirate për të cilën kemi sakfrifikuar shumë, për të cilën kemi patur dhimbje, kemi patur përparime, por edhe prapsje e zhgënjime. Por që sot është dita të mos bëjëmë kompromis me aspiratën. Kurrë më asgjë më pak se standardi evropian për zgjedhje të lira.

Kurrë më asgjë më pak se standardet evrop të konkurrencës, të lirisë, të ekonomisë që hap vende pune me paga të larta e kushte dinjitoze për shqiptarët në Shqip tonë të dashur.

Le të ushtojë nga ky muzg i tiranisë, nga kjo lindje e Lirisë Evropiane për Shqiptarët, ta dëgjojmë nga gjokset tona, të gjithë që jemi bashke, ta dëgjojnë miliona që janë bashkuar me këtë bashkim të madh. Ta dëgjojë bota se nuk ka e nuk mund të ketë kompromis me ëndrrën tonë “E Duam shqipërinë si e gjithë Evropa”.