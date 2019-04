Vjedhja e Rinasit, në Elbasan është ndaluar një ish-polic/ Detaje…

Ndalohet në Elbasan një ish-polic i përfshirë në grabitjen e Rinasit.

Tre ditë pas grabitjes së bujshme në Rinas është ndaluar në Elbasan një person që dyshohet se ka lidhje me ngjarjen.



Burime bëjnë me dije se ai mban inicialeit A.H. ndërsa ka qenë punonjës i Policisë së Shtetit më parë.

Ende nuk ka një konfirmim zyrtar lidhur me këtë ndalim, por mësohet se ish-uniforma është ndaluar me urdhër të prokurorisë pasi nga të dhënat e para del që ai ka komunikuar me pjesëtarë të grupit ditën e grabitjes.

Në vazhdim pritet të zbardhen edhe rrethanat e kësaj ngjarje.