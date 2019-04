Protesta e opozitës/ Policia ushtron kontrolle të imtësishme në dalje të qytetit

Policia e Vlorës ka ngritur postbllok 24 orë në hyrje të qytetit për të kontrollolluar automjetet dalëse.

Burime nga policia bëjnë me dije se kontrolllet do të bëhen për për personat që do t’i drejtohen Tiranës për protestën e nesërme të opozitës.

Kujtojmë që opozita ka paralajmëruar një protestë të madhe ditën e nesërme, e cila pritet të mbahet përpara kryeministrisë.

Ndërkohë kryedemokrati Basha ka deklaruar se “Pjesëmarrja e lartë në protestë ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Kërkesa jonë mbetet e pandryshueshme. Largimi i Edi Ramës dhe qeveria tranzitore. Të shpjegojmë kudo në çdo takim që ne jemi shumicë dhe duhet ta tregojmë këtë”.