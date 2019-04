Makina, apartamente e vila luksoze, bllokohen pasuritë e trurit të vjedhjes në Rinas

Prokuria ka kërkuar sekuestrimin e pronave të Admir Muratajt, bashkëshortes së tij si dhe të vëllait, Aleksandër Murataj, i pari i vrarë dhe i dyti i arrestuar po për grabitje.

Prokuroria e Krimeve të Rënda ka kërkuar sekuestrimin e disa vilave, apartamenteve luksoze dhe makinave me akuzën se janë përftuar me të ardhura nga burime kriminale.



Kërkesa ka ardhur pas vrasjes së Admir Muratajt nga Policia në grabitjen e fundit të miliona eurove në aeroportin e Rinasit, vrasje që i dha fund edhe serisë së grabitjeve të bankave prej tij. Admir Murataj ishte arratisur në vitin 21 mars 2013 nga burgu i Trikallës në Greqi, ku ishte dënuar për grabitjen e bankave në atë shtet.

Kurse i vëllai, Aleksandër Murataj, mbahet në burg si anëtar i bandës që grabiti blindat me para në aksin Qafë Kashar-Rinas. 41 vjecari u arrestua më 14 mars 2017.

Përveç sa më sipër, shtetasve Admir Murataj, Can Murataj, Aleksandër Murataj u janë sekuestruar në kuadër të procedimit penal pasuritë e mëposhtme:

BMW X6 sekuestruar shtetasit Can Murataj;

Fouristradë Mercedes Benz;

FuoristradëBMW X3 sekuestruar të pandehurit Aleksandër Murataj;

DODGE, sekuestruar shtetasit Can Murataj;

DODGE (tjetër) sekuestruar shtetasit Can Murataj;

Mitsubishi sekuestruar shtetasit Can Murataj;

Volksëagen Tiguan;

Land Rover Defender sekuestruar Can Murataj;

Motoçikletë BMW sekuestruar në banesën e Admir Muratajt;

Rezulton se për Admir Murataj, Aleksandër Murataj, dhe familjarët e tij janë subjekte të hetimit pasuror pasi janë identifikuar pasuri që nuk justifikohen nga burimet të ligjshme.