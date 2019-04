Çështja ‘Babale’, Salianji: Nuk do bëj kurrë kompromis me të keqen

Ish-deputeti demokrat Ervin Salianji përballet sot me prokurorinë për akuzat ndaj ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj në të ashtuquajturën çështje “Babale”.

Salianji ka folur para nisjes së seancës duke deklaruar se pavarësisht se është politikani që ka më shumë kallëzime, procedime e padi nga ana e qeverisë, nuk do bëjë kurrë kompromis me të keqen.



“Kam denoncuar dhe do vijoj te denoncoj cdo here qe do bindem qe ka korrupsion, ka krim te organizuar, ka pushtet te inkriminuar. Asnje intimidim apo presion nuk e ndal kete mision per mua, jo me nje farse”, shkruan ai në një shenim në facebook.

Ja postimi i plotë i Salianjit

Prokurorët sot duhet të ishin në të njëjtin krah, politika dhe halli i ka nxjerrë përballë!

Ne do të luftojmë edhe për ta! Pêr një drejtësi që lufton krimin dhe korrupsionin dhe jo qytetarët dhe denoncuesit!

Nuk kam qenë asnjë ditë në pushtet, por ndoshta jam politikani që kam më shumë kallëzime, proçedime dhe padi nga ana e qeverisë.

Pakkush beson sot se mund të bëhet politikë me mision për të mirën e vendit. Une besoj tek kjo!

Kur e kam nisur këtë rrugë e kam ditur qartë që nuk do bej kurre kompromis me te keqen.

Gjatë këtyre viteve kam denoncuar publikisht me emra konkretë, me vendodhje duke shkuar vete ne fushat e kanabisit, me cdo fakt te dokumentuar, sa kriminelet dhe te korruptuarit.

Kam denoncuar dhe do vijoj te denoncoj cdo here qe do bindem qe ka korrupsion, ka krim te organizuar, ka pushtet te inkriminuar. Asnje intimidim apo presion nuk e ndal kete mision per mua, jo me nje farse.

Kam ardhur sot ketu sepee kam respekt per institucionet dhe formimi im prej juristi ma imponon dyfish kete.

Jam ketu me bindjen dhe besimin, qe -sic thoshte Rudi Guliani- “ka ardhur koha qe forca e ligjit te jete se paku po aq e forte sa krimi i organizuar”.

Duhet luftuar cdo dite per kete!