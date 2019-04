Një shqiptarë është arrestuar në Breshia të Italisë për posedim të armëve të paligjshme. Identiteti i të arrestuarit ende nuk është bërë i ditur nga drejtësia italjane.

Shqiptari me banim në komunën e Treviglios u dënua me 10 muaj burg dhe do të paguajë 3.000 euro gjobë, shkruan e përditëshmja italjane “Giornale Treviglio”.

Karabinierët, pas kryerjes së procedurave përkatëse do ta transferojnë 28-vjeçarin në burg e Bergamos, ku ai do të vuajë dënimin e tij.