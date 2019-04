6 mënyra natyrale për të shpëtuar nga kapsllëku dhe fryrja e barkut

Kapsllëku është një gjendje shumë e dhimbshme e trupit dhe që ju bën të ndiheni të fryrë. Por ka mënyra për të kuruar kapsllëkun me gjërat që ndoshta keni në shtëpinë tuaj.

1) Sode buke dhe ujë të ngrohtë

Miksoni një lugë çaji sode buke me një çerek filxhani me ujë të ngrohtë. Kjo do të lehtësojë dhimbjen e kapsllëkut dhe do t’ju bëjë të ndiheni të çliruar.

2) Hidratohuni: Duke qenë i dehidratuar mund të anashkaloni kapsllëkun. Pra, duhet të pini sa më shumë ujë. Thuhet se prija e ujit të gazuar thuhet se bën mirë, pasi ju hidraton deh karboni bën mirë për të shtyrë mbetjet drejt daljes.

3) Hani fibra: Duke pasur fibra të mjaftueshme në dietën tuaj ndihmoni që zorrët tuaja të lëvizin më shumë dhe në mënyrë të tillë ushqimi kalon më lehtë. Fibrat e tretshme jo të fermentueshme, të tilla si psyllium, janë lloji që ndihmon në lehtësimin e kapsllëkut.

4) Ndaloni së ngrëni bulmet: Ushqimet si djathi, akulloret, qumështi dhe produktet e tjera të qumështit mund të shkaktojnë kapsllëk. Kjo është për shkak se ata mund të ngadalësojnë lëvizjet tuaja të zorrëve. Eliminimi ose reduktimi i qumështit mund të ndihmojë në lehtësimin e kapsllëkut.

5) Lëvizni më shumë: Aktiviteti fizik është i mirë për shëndetin tonë në përgjithësi. Gjithashtu mund të ndihmojë me kapsllëkun. Lëvizja mund të ndihmojë lëvizjen e zorrëve. Ka edhe ushtrime të caktuara ose joga që ju mund të bëni për t’ju ndihmuar me kapsllëkun.

6) Pini kafeinë: Pirja e kafeinës mund t’ju ndihmojë të çliroheni. Kafeja stimulon muskujt në sistemin tuaj të tretjes. Gjithashtu përmban sasi të vogla të fibrave të tretshme që ndihmojnë për të përmirësuar ekuilibrin e baktereve të zorrëve.