Zbulohet ‘koka ‘e grabitësit në Rinas (FOTO)

Grabitja e10 milion eurove në Rinas, tronditi mbarë opinionin publik për mëmyrën se si u kamofluan autorët e kësaj grabitjeje.

Autori i vërtetë Admir Murataj, mbeti i vrarë nga përplasja me policinë, ishte maskuar me një maskë gome, ku shfaq si tullac me syze.

Mirëpo lidhur me këtë grabitje spektakolare ku autorët e patën shumë të lehtë për t’u futur në pistën e avionit, u pasua me ironi nga faqe të ndryshme.

Faqja e njohur “Lolita” ka postuar një foto të grabitësit i cili me maskën e gomës i ngjante aktorit të njohur Koço Devole. Në diçiturën e fotës shkruhet “Kjo kokë ishte koka e grabitjes”.