Ushtria në Rinas, Xhaçka: S’kemi cënim të sigurisë kombëtare

Ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka i ka kthyer përgjigje presidentit Ilir Meta dhe kryedemokratit Lulzim Basha që vendosjen e ushtrisë për ruajtjen e perimetrin e sigurisë së aeroportit të Rinasit, ku tha se nuk është cënuar në asnjë pikë kushtetuta. Ministrja tha se Presidenti nuk ka pse të njoftohet, pasi nuk bëhet fjalë për cënim të sigurisë kombëtare por për cënim të sigurisë së një objekti të rëndësisë së veçantë.

Ajo tha se aeroporti është një infrastrukturë e NATO-s, ndaj edhe Ministria e Mbrojtjes është e detyruar të sigurojë sigurinë.

“Duhet të keni parasysh që një pjesë e pistës i takon FA gjysma tjetër për përdorim civil. Aeroporti është infrastrukturë e NATO-s sepse ulën aviopnët e NATOS-s. Kjo është infrastrukturë ushtarake pjesërisht, cënimi i të cilës na prek të gjithë. Nuk po diskutojmë dislokim të ushtrisë por marrjen e masave. Sot, kemi këtë ngjarje e cila është një ngjarje që përsëritet dhe hetohet. Ne jemi këtu sepse kemi edhe një detyrim ligjor. Pika 11 e këtij ligji na detyron të sigujmë sigurinë.

Lulzim Bashës nuk i mësojmë dot kushtetutën. Nëse do lexonte kushtetutën nuk do digjte si kalli opozitën. Ky vendim duhet të ishte një vendim për t’u përshëndetur se patjetër që ofron siguri. Është porta hyrëse e të huajve me Shqipërinë, marrja e masave që duhet të bënte koncensionari që në fillim do të bëhen ne. Do të ketë vetëm patrullim.”-u shpreh ajo.