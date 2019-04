Ushtria në Aeroport, ja çfarë thotë Kushtetuta e vendit për raste të tilla

Ministrja e Mbrojtjes pa sot nga afër vendosjen e trupave të Policisë Ushtarake në Aeroportin e Rinasit, pas vjedhjes në pistën e avionit.

Një debat politik është stimuluar me këtë lëvizje të ministres Xhaçka.

Por, çfarë parashikon Kushtetuta e Shqipërisë për raste të tillë, dhe kur strykturat e Forcave të Armatosura vendosen për të garantuar sigurinë?

Noa citon nenin 173 të Kushtetutës ku shkruhet qartë se fillimisht vendoset gjendja e jashtëzakonshme, dhe më pas është Kuvendi që vendos ndërhyrjen e Forcave të Armatosura.

Por edhe në këtë rast, me trupat e Ushtrisë ndërhyet për të garantuar vetëm nëse policia nuk është në gjendje për të rivendosur rendin.

Pyetja është e thjeshtë, pas këtij vendimi të znj. Xhaçka, a ka rënë aftësia e policisë për të rivendosur rendin, ashtu sikundër parashikon neni përkatës.

Më poshtë këni edhe nenin 173 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.

Neni 173

Në rast rreziku për rendin kushtetues dhe për sigurinë publike, Kuvendi, me kërkesë të Këshillit të Ministrave, mund të vendosë në një pjesë ose në të gjithë territorin e shtetit gjendjen e jashtëzakonshme, e cila zgjat për aq kohë sa vazhdon rreziku, por jo më shumë se 60 ditë. Me vendosjen e gjendjes së jashtëzakonshme ndërhyrja e forcave të armatosura bëhet me vendim të Kuvendit dhe vetëm kur forcat e policisë nuk janë në gjendje të rivendosin rendin. Zgjatja e afatit të gjendjes së jashtëzakonshme mund të bëhet vetëm me pëlqim të Kuvendit çdo 30 ditë, për një periudhë jo më shumë se 90 ditë. /Noa