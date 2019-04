Berisha: Paratë e grabitura në Rinas do të përdoren për zgjedhje

Ish-kryeministri Sali Berisha në një intervistë për gazetaren Beti Njuma në RTV Ora është shprehur se paratë e grabitura në Rinas do të përdoren për blerjen e zgjedhjeve.

Sipas Berishës, në vjedhjen e ditëve më parë në Rinas është përdorur i njëjti skenar si në vitin 2016.

“Paratë e grabitura në Rinas do të përdoren për blerjen e votave njësojë si në 2016-n. Me të njëjtin skenar si të vitit 2016 me një falimentim të plotë të shtetit, me një precizion të jashtëzakonshëm i cili mund të realizohet me një pjesëmarrje të elementëve të sigurisë së aeroportit brenda Aviacionit Civil. Është një skenar shtetëror”, u shpreh Berisha.