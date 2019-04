Basha: Më 13 prill të bashkohemi, largimi i Edi Ramës është kusht

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ftoi nga Vlora qytetarët për pjesëmarrjen më të madhe në protestën e 13 prillit për të bërë të mundur largimin e Edi Ramës dhe ndërtimin e Shqipërisë së standardeve europiane.

Zoti Basha vuri në dukje se këto 6 vjet i kanë shërbyer Edi Ramës për të ndërtuar një Shqipëri paralele, përmes bashkëpunimit me krimin: qeverisjen e padrejtë kundër shumicës së shqiptarëve dhe pasurimin marramendës të vetes dhe pakicës që i shërben.

“Kanë krijuar këtu dy Shqipëri, Shqipërinë e shumicës dërrmuese të shqiptarëve, të përjashtuar nga shanset për një jetë më të mirë, të përjashtuar nga punësimi dinjitoz, të përjashtuar nga kujdesi shëndetësor minimal, të përjashtuar nga një system arsimor dinjitoz për fëmijët, të përjashtuar nga siguria për jetën.



Dhe Shqipëria tjetër, Shqipëria e një grushti njerëzish, që kur 38 mijë baballarë dhe nëna përfundojnë në qeli se s’kanë të paguajnë faturat e energjisë, të rritura në maksimum, këta, edhe kur kapen duke vjedhur në aferat më të përbindshme korruptive që ka njohur Shqipëria, prokuroria e kapur ka frikë edhe t’i thërrasë e t’i pyesë. Prandaj krekosen, sepse janë të pandëshkueshëm, janë mbi ligjin.

Këto dy Shqipëri janë të papajtueshme me njëra-tjetrën. Njëra do të qëndrojë e tjetra do të zhduket. Dhe për atë Zot, Shqipëria që do të qëndrojë është Shqipëria e shumicës së shqiptarëve dhe ajo që do të zhduket është e pakicës, që ka vetëm një vend, burgun, prangat dhe drejtësinë.”

Kreu i opozitës tha se qëndrimi i Edi Ramës në krye të qeverisë është fatura më e rëndë për vendin dhe qytetarët e saj, të cilët po vuajnë dhunën policore si në rastin e banorëve të Bulevardit të Ri në Tiranë.

Basha theksoi se e vetmja garanci për një jetë të sigurtë për shqiptarët është bashkimi i tyre me protestën kombëtare për të ndalur sundimin e korruptuar të një kryeministri ilegjitim.

“Nuk do të lejojmë që ato gra dhe zonja që dergjen sot në spital të jenë dukuria e përditshme e një shteti policor kriminal. Nuk do të lejojmë më të vazhdojë dhunimi, intimidimi, grabitja e shqiptarëve të pafajshëm.

Pra, për t’i dhënë fund pasigurisë dhe për t’u zotuar se në Shqipëri, ky popull, nën këtë Zot, dhe nën lidershipin e opozitës së bashkuar, me në krye Partinë Demokratike të Shqipërisë, nuk do të pranojë më asgjë më pak se standartet evropiane të demokracisë, të zgjedhjeve të lira e të ndershme dhe të drejtësisë evropiane. Ne kemi dalë nga strofka politike e krimit, ne jemi sot e gjithë ditën, deri në fitoren e kësaj beteje, në krahun e qytetarëve të thjeshtë e të lirë të këtij vendi.”

Lulzim Basha shprehu vendosmërinë e opozitës për një betejë pa kthim deri në largimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie tranzitore si parakusht për dialogun politik.

“E pra më lejoni të them këtu para jush, qartë e prerë, se nuk ka, as nuk ka për të patur asnjë çedim nga objektivat e Partisë Demokratike të sanksionuara nga djegia e mandateve.

Djegia e mandateve është hapi më moral, politik dhe legjitim. Nuk ka kompromis dhe dialog me Edi Ramën. Largimi i Edi Ramës është kusht i panegociueshëm i Partisë Demokratike dhe i opozitës së bashkuar.”

Kreu i opozitës u shpreh se pas 6 vitesh të një rrugëtimi të vështirë dhe me sakrifica në mbrojtje të interesit publik, Partia Demokratike është sot në kuotat më të larta dhe fitimtare në zgjedhjet e ardhshme politike.

Lulzim Basha tha se opozita është e vendosur për të zbatuar planin e saj për rimëkëmbjen e ekonomisë, sapo shqiptarët e bashkuar të kenë fituar betejen e parë për zgjedhje të lira e të ndershme.

“Plani ynë për pensionin minimal në krye të katër vjetëve jo më pak se 250 mijë lekë të vjetra në muaj, plani ynë për dyfishimin e ndihmës ekonomike dhe për t’i arkivuar sirenat e urisë në arkivat e zeza të Edi Ramës dhe të bandës së tij hajdute, plani ynë për të kthyer Shqipërinë plot me resurse në zemër të Europës, Shqipërinë e pasur, por të vjedhur, jo në një mallkim, por në një bekim për çdo vlonjat, për çdo shqiptar.”