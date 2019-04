40 milion euro prona! Arben Ndoka: Prokuroria mund të sekuestrojë edhe detin Adriatik

Ish-deputeti i Partisë Socialistë, Arben Ndoka ka reaguar lidhur me lajmin se Prokuroria e Krimeve të Rënda ka vendosur të sekuestrohen pronat e tij me një vlerë prej 40 milion eurosh.

Ndoka ka përgënjeshtruar lajmin duke argumentuar se nuk ka asnjë metër tokë nën pronësinë e tij si dhe ka ngritur pyetjen se përse nuk dokumentohen fakte meqenëse postohen lajme të tilla.

“Prokuroria mund të sekuestrojë dhe detin Adriatik, por unë nuk kam asnjë metër tokë të sekuestruar e as të pa sekuestruar”, shprehet Ndoka.

Reagimi i plotë:

Shpesh here viteve te fundit qe pas angazhimit tim ne politike, akuzat ndaj meje hiperbolizohen. Nuk e di ku jane keto prona qe me paskan konfiskuar mua, kur une nuk kam asnje meter toke askund.

Pse nuk e dokumentoni me fakte atehere meqenese me papergjegjshmerine me te madhe postoni lajme te tilla mediokre. Prokuroria mund te sekuestroje dhe detin Adriatik, por une nuk kam asnje meter toke te sekuestruar e as te pa sekuestruar.

Ska shans as prokuroria, as portalet, as oficerat gjyqesor prefesionist te konstatojne prona apo firma te falsifikuara qe kane te bejne me mua. Akuzat ndaj meje dhe arrestimi im dihet ku e ka bazen..!