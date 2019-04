Vjedhja në Rinas, Lleshaj kritika koncesionarit: Marrin 3 euro për çdo pasagjer, rethimi u hap brenda pak sekondave

Ministri i Brendshëm Sandër Lleshi ka dalë në një konferencë për mediat, 24 orë pas grabitjes spektakolare të ndodhur në Rinas.

Gjatë deklaratës së tij nga ministria e Brendshme, Lleshi u shpreh se fajtorë për grabitjen është kompania kineze që ka me koncesion aeroportin e Rinasit.



‘Kompania kineze që ka aeroportin e Rinasit ka dështuar për sigurinë.

Koncesionari dhe kompanitë e kontaktuar kanë dështuar të realizojnë sigurinë.

Pasagjerët paguajnë rreth 3 euro për sigurinë e tyre.

Koncesionari jo vetëm që nuk ka ndaluar dot grabitjen, por nuk ka arritur që të sinjalizojë policinë.

Në shumë raste koncesionari në shumë raste nuk ka denjuar për të dhënë informacione.

Autoritet ligjore do të marrin masa të forta për sigurinë në aeroport. Të gjitha masat që do të merren do të jenë në funksion të sigurisë’, tha ndër të tjera Sandër Lleshi në konferencën e tij.