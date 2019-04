Vjedhja e 10 milionë eurove, Veliu: Policia merr nën kontroll sigurinë e aeroportit

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu gjate nje deklarate te bere nga aeroporti i Rinasit, njoftoi se shefi i komisariatit të aeroportit, nga sot merr në kontroll përgjegjësinë e drejtimit dhe menaxhimit të sigurisë brenda aeroportit të Rinasit.

Deri më tani këtë detyrë e ka pasur kompania private e sigurisë.

“Grupi hetimor është duke punuar intensivisht. Policia është duke punuar 24 orë dhe do të bëjë të mundur ta zbardhë këtë ngjarje.

Jemi në rritje të parametrave të sigurisë. Në momente të caktuara nuk kemi gjetur bashkëpunimin e duhur nga kompania që është përgjegjëse për sigurinë në Rinas.

Nisur nga kjo, me urdhër të kryeministrit, shefi i komisariatit të policisë së Rinasit merr përgjegjësinë e drejtimit, menaxhimit, kontrollit dhe bashkëpunimit me kompaninë në aeroport për të mundur kthimin e sigurisë në aeroport. Ne do të kërkojmë çdo ditë rritjen e parametrave të sigurisë”, tha Veliu.