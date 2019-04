Horoskopi ditor: 10 prill 2019

Dashi

Me Hënën në favorin tuaj, humori do të jetë në maksimum, ashtu si dhe raporti në çift. Pasioni do të jetë i papërmbajtshëm! Ata që janë vetëm do mund të japin më të mirën në sferën sociale. Në punë, mundohuni të mos krijoni keqkuptime, pasi mund të dëmtoni gjithçka.

Demi

Mos kërkoni më shumë nga sa partneri\ja mund t’iu japë, pasi shpesh sjellja juaj rebele është e pajustifikuar. Fatmirësisht mendimet tuaja të errëta, do të zhduken shumë shpejtë. Ata që janë vetëm, duhet të tregohen më të matur gjatë besimit të sekreteve miqve të tyre. Në punë do të ketë zhvillime të rëndësishme, ku do mund të kaloni disa pasiguri.

Binjakët

Të reja të bukura parashikohen në sferën sentimentale, edhe për gjithë ata që kanë lënë një histori pas shpine. Ka ardhur koha për të rinisur me ndjenja dhe dashuri të reja. Ata që janë vetëm dhe në kërkim të shpirtit binjak, do të kenë mundësi që të bëjnë njohje interesante. Në sferën profesionale do të ketë zhvillime të cilat duhet ti kapni fluturimthi, pasi është një fazë e rëndësishme.

Gaforrja

Mundohuni që t’iu kushtoni më shumë rëndësi gjërave të vogla të cilat mund të kenë më shumë vlerë. Dashuria është e përbërë pikërisht nga këto gjëra! Ata që janë vetëm, do të jetojnë momente eksituese me një person të veçantë, ndaj ka ardhur koha për të guxuar. Në punë do të ketë prirje parash në sajë të një bashkëpunimi të suksesshëm.

Luani

Mëngjesi nuk do të nisë me këmbën e duhur, por fatmirësisht me kalimin e orëve situata do të vijë duke u përmirësuar. Nëse jeni çift, intuita do ju ndihmojë për të zgjidhur një situatë në çift. Në punë raportet me kolegët do të jenë të përmirësuara.

Virgjëresha

Mos i zhgënjeni pritshmëritë e parnterit/es dhe mundohuni që të mos lëndoni ndjeshmërinë e tij. Flisni hapur, edhe pse mund të mos ndani të njëjtin mendim lidhur me disa çështje. Ata që janë vetëm do të kenë dëshirë për të jetuar eksperienca të reja dhe për të pasur takime interesante. Në punë, Hëna do të stimulojë gjetjen e zgjidhjes për disa situata financiare. Mërkuri dhe Saturni favorizojnë fitimet.

Peshorja

Dielli dhe Venusi do të sjellin optimizëm dhe do të sheshojnë çdo dyshim. Jini më të sjellshëm me njeriun e zemrës dhe do të shihni që keqkuptimet do të zhduken. Ata që janë vetëm, do të mundohen të reagojnë ndaj lodhjes me pesimizmin dhe do mundohen që të ndryshojnë situatën. Në punë raportet me kolegët do të jenë të tensionuara. Mundohuni që të qetësoheni dhe të çoni përpara projektet tuaja.

Akrepi

Dashuria dhe pasioni do të bëjnë që të kaloni një ditë përrallore. Çiftet e dashuruara do të jenë të privilegjuara nga yjet dhe çdo gjë do të shkojë më së miri. Edhe ata që janë vetëm, do të kenë tundime të tej. Në punë, kjo e mërkurë parashikohet mjaft interesante, nëse jeni të vendosur për të çuar përpara projekte të rëndësishme.

Shigjetari

Do të jeni në humor të mirë dhe do të kaloni një ditë të qetë në shoqërinë e njerëzve tuaj të zemrës. Largoni çdo dyshim, pasi çdo gjë ecën më së miri. Ata që janë vetëm, do të kenë mundësi që të shkëlqejnë. Në sferën profesionale, premtohet sukses, ndaj bëni mirë që ti besoni intuitës.

Bricjapi

Do të jeni të pavendosur mes ndjekjes së një ëndrre romantike dhe mendimit për angazhimet tuaja. Me gjasë do të ndiheni konfuz, por rrini të qetë pasi çdo gjë do të rregullohet. Do të jetë një mbrëmje aspak interesante për gjithë ata që janë vetëm.

Në punë, do të keni mundësi të mira për të çuar përpara një projekt që e keni përzemër. Ka ardhur momenti për të bërë një zgjedhje të rëndësishme.

Ujori

Edhe pse kjo e mërkurë nuk do të nisë aspak mirë, humori do të vijë duke u përmirësuar gjatë pasditës. Në dashuri do të ketë surpriza të rëndësishme. Kjo është një ditë e shkëlqyer për ata që janë vetëm, pasi mundësitë nuk do të mungojnë. Në sferën profesionale do të keni shumë dëshirë për t’u përkushtuar maksimalisht dhe kjo gjë do të shpërblehet.

Peshqit

Jeni të dashuruar dhe kjo gjë ju bën të brishtë. Buzëqeshini një dashurie dhe do të keni mundësi që të bëni për vete dikë që për ju ka shumë rëndësi. Për ata që janë vetëm parashikohen një sërë ndryshimesh radikale. Në punë, duhet të përballni hapur çdo vështirësi dhe do të arrini të zgjidhni të gjitha çështjet me të cilat do të përballeni.